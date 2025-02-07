إيران تدين بشدة العقوبات الأميركية الجديدة على صادراتها النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على مجموعة من الكيانات القانونية والأشخاص بتهمة التدخل في بيع النفط الخام الإيراني ووصفها بأنها غير مبررة على الإطلاق وتتعارض مع القواعد والمعايير الدولية.

وقال بقائي: "إن قرار الإدارة الأميركية الجديدة ممارسة الضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع التجارة المشروعة لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير مشروع وغير قانوني ويستلزم المسؤولية الدولية للإدارة الأميركية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية عواقب وتداعيات مثل هذه التحركات الأحادية الجانب والاستبدادية".

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس عقوبات على بعض الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، بتهمة التدخل في صادرات النفط الإيرانية.

وكانت هذه الخطوة استمرارا لحملة الضغوط القصوى التي يشنها ترمب ضد طهران والتي زعم البيت الأبيض مؤخرا أنها أعيد تأكيدها.

وتقول إيران إن حملة ترمب كانت قائمة خلال إدارة بايدن السابقة، وبالتالي فإن إعادة ترمب المزعومة تأكيدها لا معنى لها.

يتبع...