  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ ص

إيران تدين بشدة العقوبات الأميركية الجديدة على صادراتها النفطية

إيران تدين بشدة العقوبات الأميركية الجديدة على صادراتها النفطية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة العقوبات الأميركية الأخيرة على صادرات ايران النفطية ووصفها بأنها غير مبررة وتنتهك القانون الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على مجموعة من الكيانات القانونية والأشخاص بتهمة التدخل في بيع النفط الخام الإيراني ووصفها بأنها غير مبررة على الإطلاق وتتعارض مع القواعد والمعايير الدولية.

وقال بقائي: "إن قرار الإدارة الأميركية الجديدة ممارسة الضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع التجارة المشروعة لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير مشروع وغير قانوني ويستلزم المسؤولية الدولية للإدارة الأميركية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية عواقب وتداعيات مثل هذه التحركات الأحادية الجانب والاستبدادية".

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس عقوبات على بعض الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، بتهمة التدخل في صادرات النفط الإيرانية.

وكانت هذه الخطوة استمرارا لحملة الضغوط القصوى التي يشنها ترمب ضد طهران والتي زعم البيت الأبيض مؤخرا أنها أعيد تأكيدها.

وتقول إيران إن حملة ترمب كانت قائمة خلال إدارة بايدن السابقة، وبالتالي فإن إعادة ترمب المزعومة تأكيدها لا معنى لها.

يتبع...

رمز الخبر 1954009

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات