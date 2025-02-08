النخبة يجددون العهد مع مفجر الثورة، الامام الخميني(ره)

أفادت وكالة مهر للأنباء، ستنظم المؤسسة الوطنية للنخباء مراسم تجديد العهد للنخباء مع مفجر الثورة الاسلامية، الإمام الخميني (ره) يوم الأحد.

وبحسب ما أعلنته المنصة الإعلامية للمؤسسة الوطنية للنخباء، ستبدأ حركة الحافلات لنقل المشاركين من المقر والمركز في طهران اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا يوم الأحد، وسيبدأ البرنامج في الساعة 14:30.

ستقام هذه المراسم برعاية قاعدة المقاومة الشعبية وبحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنخبة وعدد من المواهب البارزة ، وذلك لتكريم مبادئ الإمام الراحل.

/انتهى/.