شركة إيرانية تلبي 40% من احتياجات روسيا لنظام التحكم الموزع (DCS)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شركة قائمة على المعرفة، باعتبارها الشركة المصنعة الوحيدة لنظام التحكم الموزع (DCS)، حققت نجاحا كبيرا في تدجين وتصدير هذا المنتج.

يعد نظام التحكم الموزع أحد أكثر الأنظمة ذكاءً المستخدمة للتحكم في عمليات معينة في محطات الطاقة والبتروكيماويات وإدارة المياه.

وقال مدير تطوير السوق في شركة "امواج ابي" جواد خداترس في مقابلة مع وكالة مهر: "تم تدجين هذا النظام منذ عام 2013 وتم تصميمه على أساس أحد أكثر أنظمة التحكم الموزعة سمعة في العالم. تم تركيبه في أكثر من 20 مصفاة ومجمع بتروكيماويات في البلاد وتم استخدامه لأكثر من 10 سنوات". على سبيل المثال، تم تنفيذ نظام التحكم الموزع (DCS) بنجاح في أكبر وأهم المصافي ومصانع البتروكيماويات في إيران، بما في ذلك مجمع غاز بارس الجنوبي، ومجمع أمير كبير للبتروكيماويات، ومصفاة خانقيران، ومصفاة إيلام، ومصفاة شازند للنفط.

وأضاف مدير تطوير السوق في هذه الشركة القائمة على المعرفة: "نظام التحكم الموزع (DCS) هو نظام رقمي بالكامل يوفر للمستخدم بنية واحدة ذات وظائف كاملة من عدد قليل من المدخلات والمخرجات إلى عشرات الآلاف من المدخلات والمخرجات لربط الأشخاص والعمليات والإنتاج". يوفر هذا التكامل الذكي البنية التحتية المناسبة للتطبيقات المتقدمة، مما يؤدي إلى كفاءة أفضل وتغييرات أقل غير مرغوب فيها في العملية.

وأشار خداترس أيضا إلى نجاحات تصدير هذا المنتج قائلا: "يستخدم منتجنا بشكل رئيسي في صناعات النفط والغاز الروسية، ونوفر حاليا حوالي 40 في المائة من احتياجات هذا البلد من هذا المنتج".

وفي إشارته إلى عائدات النقد الأجنبي لهذا المنتج، قال: "هذا النظام يولد نحو مليون دولار من عائدات النقد الأجنبي للبلاد سنويا، ولكن نظرا لأننا في صدد الحصول على الموافقات اللازمة في روسيا، نتوقع أن تزيد عائدات النقد الأجنبي إلى أكثر من 6 إلى 7 ملايين دولار سنويا".

وقد أوضح مدير تطوير السوق في شركة "امواج ابي"، تطبيقات هذا المنتج وقال: إن نظام التحكم DCS هو نظام تحكم متقدم يستخدم للتحكم في العمليات المعقدة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصلب والفضاء الجوي.

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