انتقاما لإسرائيل، ترامب يجمد المساعدات الخارجية إلى جنوب إفريقيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي أمر تنفيذي وقعه يوم الجمعة، اتهم ترامب حكومة بريتوريا بالقيام بـ"ممارسات غير عادلة وغير أخلاقية".

ووجه ترامب كل الوكالات الحكومية الأمريكية بـ"وقف المساعدات الخارجية أو المساعدة لجنوب إفريقيا حتى تنهي مثل هذه الممارسات".

كما أعلن ترامب عن خطط لتعزيز إعادة توطين اللاجئين الأفريكانيين الذين يفرون من جنوب إفريقيا بسبب "التمييز القائم على العرق الذي ترعاه الحكومة، بما في ذلك مصادرة الملكية التمييزية العنصرية".

وجاء قرار ترامب ردا على قانون أقرته جنوب إفريقيا يسمح بمصادرة الأراضي من أجل المصلحة العامة، بهدف تصحيح المظالم التاريخية التي وقعت خلال نظام الفصل العنصري (1948-1994) خلال تلك الفترة، تم توزيع الأراضي بشكل غير عادل، في المقام الأول إلى البيض في جنوب إفريقيا، ولا تزال آثار هذا النظام واضحة حتى اليوم.

وتمتلك الأغلبية السوداء في البلاد جزءًا صغيرًا من الأراضي الزراعية بعد أكثر من 30 عاما من نهاية الفصل العنصري. فمعظم ملاك الأراضي جزء من الأقلية البيضاء، وفقا لتقارير إخبارية.

وينص القانون الجديد على دفع تعويضات لأصحاب الأراضي المصادرة.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، أعلن أن بلاده مصممة على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الإبادة التي شنها الكيان على غزة ردا على عملية 7 أكتوبر الماضي، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

/انتهى/