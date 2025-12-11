  1. إيران
  2. المجتمع
١١‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص

وزير الداخلية يصل إلى يزد لتشغيل العديد من مشاريع الصناعة والبنية التحتية

وصل وزير الداخلية إسكندر مومني إلى يزد صباح الخميس للاستفادة من العديد من المشاريع التعليمية والثقافية والصناعية والطاقة، حيث استقبله مسؤولون محليون استقبالاً رسمياً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وصل إسكندر مؤمني إلى محافظة يزد صباح الخميس، حيث استقبله رسمياً محافظ يزد ونائب يزد في مجلس الشورى الإسلامي.

وتشمل خطط وزير الداخلية لهذه الرحلة تشغيل مجمع "شهيد منغولي" التعليمي، وتشغيل مجمع "يزدباف" الثقافي والرياضي، وتشغيل وحدة راسان-ريس لتصنيع المنسوجات والصناعة، وتشغيل مؤتمر عبر الفيديو لـ 12 محطة طاقة شمسية صغيرة الحجم بسعة إجمالية تبلغ 52 ميغاواط في أجزاء مختلفة من المحافظة، وزيارة معرض البحث والتكنولوجيا وإنجازات السوق، والمشاركة في اجتماع المجلس الإداري للمحافظة.

/انتهى/

رمز الخبر 1966009
یاسر المصری

