وزير الخارجية يبعث برسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي رسالة شكر فيها اهتمام قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي بأنشطة وجهود الجهاز الدبلوماسي وقال: "إن وزارة الخارجية، تماشيا مع واجباتها الجوهرية وعلى أساس المبادئ الثلاثة للشرف والحكمة والمصلحة، ستستخدم كل الطاقات لتعزيز السياسة الخارجية الشاملة والنشطة والفعالة لضمان المصالح والأمن الوطنيين وزيادة نفوذ ومكانة البلاد من خلال التفاعلات السياسية والدبلوماسية".

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كانت تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية، امس الجمعة كما هي الحال دائماً، دليلاً ونبراساً لجميع مسؤولي الحكومة الاسلامية، وخاصة الجهاز الدبلوماسي.

إن اهتمام معاليه بجهود وأعمال أبناء الأمة في وزارة الخارجية وتصريحه بأن "وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم هي واحدة من أكثر وزارات الخارجية نشاطا"، هي مصدر فخر لي ولزملائي في وزارة الخارجية ويستحق الامتنان العميق، وتجعل مسؤوليتنا الجسيمة في تعزيز الأهداف النبيلة للنظام الاسلامي في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية أكثر ثقلاً".

وفقاً لواجباتها الجوهرية، واستناداً إلى المبادئ الثلاثة: الشرف والحكمة والمصلحة، ستستخدم وزارة الخارجية كل قدراتها لتعزيز سياسة خارجية شاملة ونشطة وفعالة لضمان المصالح والأمن الوطنيين وزيادة سلطة البلاد ومكانتها من خلال التفاعلات السياسية والدبلوماسية.

يذكر انه أشاد قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي امس الجمعة خلال كلمة لدى استقباله قادة القوة الجوية والدفاع الجوي، بجهود وانشطة وزارة الخارجية المكثفة في مجال التفاوض، وإبرام الاتفاقيات، والتواصل مع مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الاستثناء الوحيد في هذا المجال هو الولايات المتحدة. وأضاف: "بالطبع، لا نذكر الكيان الصهيوني ضمن هذه الاستثناءات، لأنه في الأساس ليس دولة، بل عصابة إجرامية غاصبة للأراضي."

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