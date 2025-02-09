عراقجي يدعو لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء السبت، في اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في فلسطين وغزة، والعلاقات الثنائية.

وفي إشارته إلى موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المظلوم، وصف عراقجي خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة بأنها جزء من مؤامرة لمحو فلسطين بطريقة استعمارية وتهديد خطير لاستقرار وأمن المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية: "إن الخطة غير القانونية للرئيس الأميركي بشأن غزة واجهت معارضة شديدة من مختلف الدول، ومن الضروري أن تتخذ الدول الإسلامية موقفا متماسكا وحازما لمواجهة هذه المؤامرة ضد مصير الشعب الفلسطيني".

ودعا عراقجي إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث واتخاذ القرارات بشأن هذه القضية.

واعتبر وزير الخارجية المصري، خلال شرحه لمواقف مصر وجهودها الدبلوماسية في دعم الحقوق المشروعة لفلسطين وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، أن محاولة إجبار أهالي غزة على مغادرة أرضهم أمر غير مقبول.

ورحب بدر عبد العاطي بمقترح عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا على ضرورة إجراء مشاورات موسعة بين الدول الإسلامية بهذا الشأن.

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