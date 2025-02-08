ظريف: أمريكا اثبتت انها لاتستحق بذل الوقت للتفاوض معها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نائب الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية، محمدجواد ظريف عدم الجدوى وعقلانية التفاوض مع الولايات المتحدة، خاصة مع الشخص الذي مزق الاتفاق النووي.

:وقال محمدجواد ظريف خلال تصريحات له اليوم السبت: "تم التفاوض على الاتفاق النووي بالتفصيل لكن ترامب فجأة ألغى كل شيء".

وأوضح: "هل يمكن التفاوض مع هذا الشخص أصلاً؟ إيران أثبتت أنها لا تعارض المفاوضات ولكن واشنطن أظهرت انها لاتستحق بذل الوقت للتفاوض معها".

هذا وقال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي امس الجمعة خلال كلمة لدى استقباله قادة القوات الجوية والدفاع الجوي للجيش الايراني: "المفاوضات مع أمريكا ليست امرا معقولا ومشرفا وذكيا وليس لها أي تأثير في حل مشاكل البلاد، والسبب هو ماجربنا في الماضي"، مضيفا: "في السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريباً، والطرف الايراني ابتسم له وصافحه وصادقه وقدّم تنازلات سخية وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأميركيين لم يتصرفوا بموجب المعاهدة، والشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها".

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