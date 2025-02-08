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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٥٩ م

قالیباف: ترامب قاتل الشهيد سليماني يريد نزع السلاح من إيران

أكد رئيس البرلمان الإيراني "محمد باقر قالیباف"أن المفاوضات مع أمريكا ليست مشرفة، والوثيقة التي وقعها ترامب تهدف إلى نزع سلاح إيران في القطاعات الصاروخية وغيرها من القطاعات العسكرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال اليوم في المؤتمر الخاص السادس لقادة واعضاء الحرس الثوري الإيراني، إن قائد الثورة الإسلامیة اتخذ بالأمس موقفاً واضحاً بشأن المفاوضات مع أمريكا وعلى رئيس الجمهوریة وأعضاء الحكومة أن يسيروا وفقاً لأوامر قائد الثورة.

وأضاف أكد قائد الثورة أن التفاوض أمر طبيعي مع كافة دول العالم وقبل ذلك، تفاوض الشهيد رئيسي مع أوروبا حول خطة العمل المشترك الشاملة لكنه لم يستثني سوى أمريكا.

وقال: إن ترامب هو قاتل الشهيد سليماني وكلام قائد الثورة الذي قال إن المفاوضات مع أمريكا ليست مشرفة والوثيقة التي وقعها ترامب تهدف إلى نزع سلاح إيران في القطاعات الصاروخية وغيرها من القطاعات العسكرية.

وأضاف کان قد مزق ترامب نص الاتفاق الذي لم يتم توقيعه من جانب واحد، ثم يقول نفس الشخص أنني لا أحب تنفيذ هذه الأمور وهذا يعني أنه على إيران أن تقبل طواعية، وإذا لم تقبل سيحدث شيء آخر.

/انتهی/

رمز الخبر 1954062
شیرین سماره

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