 الرئيس الإيراني: ظن الأعداء بشأن فرض الحظر علينا غير صحيح ونحن قادرون على القيام بأعمال كبيرة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس بزشكيان الذي القى كلمة صباح اليوم السبت خلال حفل افتتاح مصنع إحياء الميغامودول المباشر في مدينة سيرجان جنوب شرق ايران اكد في كلمة على ضرورة ان نفكر من الآن في الأجيال القادمة ونزيد الاستثمار في مختلف مناطق إيران، واضاف نحن قادرون على حل المشكلات بشرط أن نتحرك إلى الأمام.

وأكد الرئيس الإيراني: نحن قادرون على القيام بأعمال كبيرة جدًا في إيران بشرط أن تكون لدينا رؤية طويلة المدى، ولا ينبغي أن تكون نظرتنا فقط إلى الدول الأجنبية."

وأشار بزشكيان إلى كلام سماحة قائد الثورة الإسلامية يوم امس الجمعة قائلا ان سماحته تحدث بكلمات جميلة أمس فنحن قادرون وأبناؤنا قادرون على خلق مستقبل أفضل مما هو عليه الآن، ويكفي أن نؤمن بذلك ونراه. لا ينبغي أن نرضى بالوضع الحالي، ويجب أن تكون لدينا رؤية طويلة المدى.

وشدد: الأعداء يعتقدون أننا سنموت جوعًا بسبب العقوبات، لكن هذا ليس صحيحًا. اليوم لا ننقص شيئًا مقارنة بدول المنطقة. يمكننا أن نكون أفضل دولة في المنطقة. يمكننا بناء دولة مستقلة وحرة وغير محتاجة. لدينا قدرات كبيرة جدًا، ونحن قادرون على تغيير الوضع الحالي."

وأكد الرئيس بزشكيان: "إذا عقدنا العزم، سنتمكن من تحقيق ذلك عبر الإرادة والاعتقاد. إننا قادرون على الوصول إلى القمة بقوة وأن نكون الأول في جميع المجالات في المنطقة، لكن هذا لا يُمنح مجانًا، لذا يجب على الجميع أن يبذلوا الجهد ويتحملوا الصعاب."

واختتم الرئيس الإيراني كلمته بالقول: "اليوم نحن بحاجة إلى العمل والجهاد بمعناه الحقيقي. التغيير في إيران ممكن لأننا نمتلك إمكانيات هائلة ولا ننقص شيئًا مقارنة بدول المنطقة. نحن مصممون على التغيير، وبمساعدة الشعب وجميع المدراء، يمكن تحقيق ذلك."

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