الحكومة الايرانية: لن ننسى نكوث أميركا لعهودها أبدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار رئيس مجلس الإعلام للحكومة الايرانية، الياس حضرتي الى تصريحات الثورة الاسلامية آية الله العظمى الخامنئي أمس الجمعة بشأن عدم عقلانية المفاوضات مع الولايات المتحدة، نظرا إلى التجارب الماضية، وكتب على صفحته الشخصية على منصة إكس:

إن الحكومة الرابعة عشرة، في إطار تعزيز السياسات الكلية للبلاد على الساحتين الداخلية والخارجية وتأمين المصالح الوطنية للبلاد، أخذت في الاعتبار التماسك الوطني والنزاهة وتعتبر نفسها ملتزمة بالتسلسل القانوني والأيديولوجي للنظام.

إيران ليست معزولة ولن تصبح كذلك. وسنعمل على تعزيز التعامل البناء مع العالم بالذكاء واللباقة وفي إطار الكرامة الوطنية. ولكن على طول الطريق، لن ننسى نكوث امريكا لعهودها وتهديداتها، كما أكد قائد الثورة الاسلامية.

واليوم، كما يؤكد الرئيس بزشكيان دائمًا، نحن بحاجة إلى الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى، ولكي تتمكن إيران من التغلب على مشاكلها، يتعين علينا أن نؤمن بالقوة الداخلية وأن نجعل وحدة الكلمة هدفنا.

هذا وقال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي امس الجمعة خلال كلمة لدى استقباله قادة القوات الجوية والدفاع الجوي للجيش الايراني: "المفاوضات مع أمريكا ليست امرا معقولا ومشرفا وذكيا وليس لها أي تأثير في حل مشاكل البلاد، والسبب هو ماجربنا في الماضي"، مضيفا: "في السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريباً، والطرف الايراني ابتسم له وصافحه وصادقه وقدّم تنازلات سخية وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأميركيين لم يتصرفوا بموجب المعاهدة، والشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها".

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