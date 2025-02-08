مسؤول عسكري صهيوني: خطة تهجیر الفلسطينيين ليست أكثر من وهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جنرال الاحتياط والقائد السابق للقوات البرية للكيان الصهيوني في مقابلة مع موقع "واللا" الإخباري التابع للكيان الصهيوني قال إن خطة التهجير هي من نسج الخيال غير واقعية؛ والخطة معقدة ولا يمكن تطبيقها ولا أعتقد بأن هناك إمكانية لطرد السكان الفلسطينيين لأن العالم لن يسمح لنا بذلك.

یذکر أنه أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، تصريحات الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" عن تهجير الفلسطينيين؛ منوهة بأن هذه التصريحات لن تخدم الاستقرار في المنطقة بل تصب الزيت على النار.

وصرحت الحركة في بيان لها : إن تصريحات "دونالد ترامب" الرامية إلى احتلال أميركا لقطاع غزة هي تصريحات عدائية لشعبنا وللقضية الفلسطينية، ولن تخدم الاستقرار في المنطقة بل تصب الزيت على النار.

وأضاف هذا البيان، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضه أو فرض الوصاية على شعبه، الذي قدم الشهداء لتحرير أرضه من الاحتلال ولإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كما دعت حماس عبر بيانها، "الإدارة الأميركية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب" إلى "التراجع عن هذه التصريحات غير المسؤولة، والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه".

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