نواب أميركيون: مشروع ترامب بشأن غزة غير قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العربي الجديد، أن عضو مجلس النواب ميلاني ستانسبري، وصفت تصريحات الرئيس بأنها "غير أخلاقية"، وقالت "بالإضافة إلى أن ما أعلنه غير أخلاقي، فهو أيضاً غير قانوني ويخالف القوانين الدولية"، مؤكدة معارضتها له.

كذلك عبّرت عضو مجلس النواب ياسمين أنصاري، وهي من أصول إيرانية، عن رعبها من تصريحات الرئيس الأميركي، وقالت: "شعرت بالرعب من تعليقاته ومن رؤيته"، مضيفة أن الإدارة يجب أن تعيد النظر في هذه "الرؤية غير السديدة".

من جانبه، علّق السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز على اقتراح ترامب بامتلاكه لغزة، قائلاً على منصات التواصل الاجتماعي: "من المستحيل أن نفهم ما الذي يتحدث عنه ترامب في غزة، فهناك أكثر من 45 ألفاً قُتلوا، وأكثر من 100 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال، والبنية التحتية دُمِّرَت، ووقف خدمات الرعاية الصحية وتدمير المستشفيات والنظام التعليم بأكمله، والآن ترامب يحدثنا عن إجبار 2.2 مليون من سكان غزة على المغادرة، من أجل بناء "ريفييرا" لصالح الأغنياء". وتابع: "سنعمل معاً هنا (مشيراً بيده إلى مبنى الكونغرس) للتأكد من أنه سيُعاد بناء غزة لأهلها الفلسطينيين، وليس لطبقة المليارديرات".

بدوره، قال السيناتور بيل كاسيدي، عضو مجلس الشيوخ، وهو الجمهوري الذي صوّت لعزل ترامب عقب اقتحام الكونغرس، ويخوض الانتخابات على مقعده العام المقبل، في تصريحات لصحافيين بالكونغرس، الجمعة، إنّ "ملكية الأرض في غزة يجب أن تكون في يد الناس الذين يمتلكونها بالفعل"، مضيفاً أن هناك مشاكل لوجستية صعبة في ما يخص إعادة بناء غزة.

كذلك قال السيناتور كيفن كريمر، عضو مجلس الشيوخ: "أعتقد أن الطريقة الوحيدة لنا لوجودنا في غزة، أن يكون ذلك بناءً على دعوتهم"، وردّ على سؤال عن إرسال قوات أميركية إلى غزة بأنه "ليس من شأننا على الإطلاق الآن".

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