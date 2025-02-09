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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٧ ص

الدوري الإيراني: برسبوليس يصعد للمركز الثالث بالفوز على "كل كهر سيرجان"

الدوري الإيراني: برسبوليس يصعد للمركز الثالث بالفوز على "كل كهر سيرجان"

حقق برسبوليس الفوز على ضيفه "كل كهر سيرجان" بنتيجة 1-0 ضمن اطار الجولة 19 من الدوري الايراني الممتاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في ملعب "شهر قدس" بطهران، سجل هدف الفوز الوحيد لبرسبوليس لاعبه التركي "سردار دورسون" في الدقيقة 72.

وبعد 3 دقائق حصل برسبوليس على ركلة جزاء بعد تعرض عيسى آل كثير لعرقلة داخل منطقة الجزاء، الا ان الحكم تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفار، اذ كان ميلاد محمدي قد ارتكب خطأ قبل ان یتقدم بالكرة ویرسلها من الجناح الايسر الى داخل المنطقة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 37 نقطة متقدما الى المركز الثالث بعد "تراكتور سازي تبريز" المتصدر برصيد 41 نقطة وسباهان اصفهان الوصيف بـ 39 نقطة، فيما تجمد رصيد "كل كهر سيرجان" عند 28 نقطة في المركز الخامس.

/انتهى/

رمز الخبر 1954100
شیرین سماره

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