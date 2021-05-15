برسبوليس يهزم غريمه التقليدي نادي استقلال طهران بهدف نظيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة على استاد "آزادي" بطهران، وهو الدربي رقم 95 في تاريخ اللقاءات بين الفريقين، سجل هدف الفوز عيسى آل كثير في الدقيقة 56 من المباراة من كرة مرتدة من حارس مرمى استقلال رشيد مظاهري كان قد سددها شهريار مغانلو من خارج منطقة الجزاء.

وكانت المباراة ندية بين الفريقين وذات احتكاكات قوية جعلت فرص التهديف نادرة نظرا للحساسية الزائدة التي طغت على اجواء المباراة وقللت من طابعها الفني.

وشهد الشوط الاول كرة قوية وخطيرة سددها لاعب برسبوليس مهدي ترابي في الدقيقة 25 بعد ان تخطى لاعبين من استقلال الا ان كرته ذهبت الى الخارج بفارق ضئيل فوق العارضة.

وسنحت لمهاجم استقلال طهران شيخ دياباتة فرصة جيدة في الدقيقة 64 الا انه اهدرها اذ اطاح بالكرة الى الخارج فوق المرمى.

وكانت اخطر فرصة لاستقلال طهران قد جاءت في الدقيقة 82 حينما سدد لاعبه داريوش يزداني الكرة نحو المرمى الا ان لاعب برسبوليس علي شجاعي ابعدها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه لاعب برسبوليس فرشاد فرجي اثر شجار حصل بين لاعبي الفريقين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 45 نقطة في الصدارة متقدما على الوصيف سباهان اصفهان بفارق الاهداف فيما تجمد رصيد استقلال طهران عند 34 نقطة (مباراة اقل) متراجعا الى المركز الخامس.

ويحتل كل كهر سيرجان المركز الثالث برصيد 35 نقطة وبعده المنيوم اراك في المركز الرابع (مباراة اكثر) بنفس الرصيد وبفارق الاهداف.

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