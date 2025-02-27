ديربي العاصمة طهران؛ برسبوليس واستقلال

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ويواجه برسبوليس فريق استقلال طهران في مباراة الديربي رقم 105، وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 38 نقطة. ويحتل استقلال أيضًا المركز السابع في جدول الدوري برصيد 26 نقطة قبل مباراة الديربي.
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ستقام مباراة ديربي استقلال - برسبوليس، في إطار الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإيراني الممتاز، الیوم الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة مساءً على ملعب آزادي.
أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ويواجه برسبوليس فريق استقلال طهران في مباراة الديربي رقم 105، وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 38 نقطة. ويحتل استقلال أيضًا المركز السابع في جدول الدوري برصيد 26 نقطة قبل مباراة الديربي.
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