إسلامي: العقوبات الامريكية الاخيرة ضدنا تظهر حقيقة أهداف الأعداء ضد الأمة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين إلى جانب أهالي مدينة أصفهان، في المسيرة الحاشدة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.

وقال محمد اسلامي خلال تهنئته بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران: "ان الشعب وعلى اساس معتقداته الدينية والعقائدية احدث الثورة الاسلامية واختار طريق الكرامة والشرف والحرية". إن خيار الشعب الإيراني منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة لم يكن مقبولاً لدى الاستكبار العالمي، ولهذا السبب حاولوا باستمرار الانتقام من إيران وجعل الظروف صعبة على البلاد من خلال كل أنواع المؤامرات والحيل والأعمال.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أن الشعب الإيراني وبكل وعي ورغم كل الصعوبات وقف ثابتا على هذا الطريق ومهد الطريق لتقدم البلاد. وبفضل الله تعالى تمكن الشعب الإيراني من التغلب على المشاكل والعقبات الأساسية في طريق التقدم، وهذا هو المكافأة التي نالها الشعب الإيراني، وهو اليوم في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة حاضر على الساحة بنفس القناعة والإيمان.

وأضاف: "إن مشاركة الشعب الإيراني في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية هي رد قاطع على هراء الأعداء، والحضور الواعي للشعب في هذه المراسم رسالة واضحة للأعداء". إن البيان والوثيقة التي وقعها الرئيس الأمريكي ترامب في الأيام الأخيرة ضد الأمة الإيرانية تظهر حقيقة أهداف الأعداء. إن إظهار الوحدة والتكامل والثبات سيكون بإذن الله نقطة قوة لتسريع التقدم في أهداف الوطن وشؤونه وتجاوز الأزمات.

/اتهى/