حركة أنصارالله تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق باسم حركة أنصارالله اليمنية "محمد عبدالسلام"، كتب اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس" : نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وحكومة وشعبا، حلول الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية.

وأضاف ان الثورة الإسلامية انتصار للقيم الإسلامية والإنسانية في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وتابع يُسجَّل للثورة الإسلامية أنها انتصرت للقضية الفلسطينية في زمن الارتداد، واستمرت في دعم حركات المقاومة في فلسطين و لبنان؛ مؤكدا : طيلة عقود الثورة برزت إيران الدولة الإسلامية الأكثر وفاء لفلسطين.

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