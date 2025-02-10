نتنياهو يغيّر مسار رحلته المعتاد إلى أميركا خشية اعتقاله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أنه سلّط إعلام الكيان الإسرائيلي الضوء، على سبب تغيير مسار الرحلة الجوية لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية، غيلي كوهين، إن "نتنياهو شق طريقه إلى الولايات المتحدة عبر مسار طيران غير معتاد، لا يمر من فوق كندا، بسبب أوامر الاعتقال الصادرة عن محكمة لاهاي".

وأوضحت أن مذكرات الاعتقال، التي فرضتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، على نتنياهو، مُنع بموجبها من دخول أوروبا، وبالتالي اضطر إلى الطيران في مسار خاص يتجاوز القارة الأوروبية.

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