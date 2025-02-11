آسوشیتدپرس: الإيرانيون احتفلوا بالثورة في درجات حرارة تحت الصفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وكالة أسوشيتيدبرس"احتفل الإيرانيون بذكرى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979؛ وهي مراسم أقيمت للمرة الأولى بعد عودة دونالد ترامب وإحياء حملته 'للضغط الأقصى'."

وفقًا لتقرير آسوشیتدپرس، قال محسن أميني، معلم يبلغ من العمر 48 عامًا من طهران: "أعلم أن هناك العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد، لكنني هنا لأقول إننا سندعم وطننا بغض النظر عن تهديدات ترامب والإسرائيليين."

وقالت حميدة، ربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا، عندما شاركت في المسيرة مع طفليها: "سنقاوم دون أي خوف أمام أي تهديد من الغرب. لقد تعلمنا ذلك من آبائنا، أن نكرس أنفسنا لقضية الجمهورية الإسلامية."

/انتهى/