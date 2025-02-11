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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٩ ص

آسوشیتدپرس: الإيرانيون احتفلوا بالثورة في درجات حرارة تحت الصفر

آسوشیتدپرس: الإيرانيون احتفلوا بالثورة في درجات حرارة تحت الصفر

ركزت وكالة الأنباء الأمريكية آسوشیتدپرس في تقرير لها على حضور الشعب الإيراني في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية على الرغم من البرد الشديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وكالة أسوشيتيدبرس"احتفل الإيرانيون بذكرى انتصار الثورة الإسلامية عام 1979؛ وهي مراسم أقيمت للمرة الأولى بعد عودة دونالد ترامب وإحياء حملته 'للضغط الأقصى'."

وفقًا لتقرير آسوشیتدپرس، قال محسن أميني، معلم يبلغ من العمر 48 عامًا من طهران: "أعلم أن هناك العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد، لكنني هنا لأقول إننا سندعم وطننا بغض النظر عن تهديدات ترامب والإسرائيليين."

وقالت حميدة، ربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا، عندما شاركت في المسيرة مع طفليها: "سنقاوم دون أي خوف أمام أي تهديد من الغرب. لقد تعلمنا ذلك من آبائنا، أن نكرس أنفسنا لقضية الجمهورية الإسلامية."

/انتهى/

رمز الخبر 1954229

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