رئيس الجمهورية يرعى افتتاح المعرض السياحي الدولي الثامن عشر في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض طهران الدولي الثامن عشر للسياحة والصناعات ذات الصلة في مركز طهران الدولي للمعارض بمشاركة 12 دولة بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا وطاجيكستان وتايلاند ومدغشقر والبرازيل وإندونيسيا وقطر وروسيا، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، في مساحة 395 مترا مربعا من مساحة المعرض مخصصة للأجنحة الأجنبية.

وفي هذا المعرض للسياحة، يتم تقديم حزم استثمارية للمتقدمين بهدف تطوير صناعة السياحة، وتشارك في المعرض مجموعات عرقية ترتدي الأزياء الأصلية وتقدم برامج الموسيقى والطقوس التقليدية.

ويتضمن المعرض السياحي 20 ورشة عمل يشارك فيها 27 أستاذا متميزا في مجال السياحة و10 ندوات تعليمية. كما يتم دعوة الجمعيات الطلابية في مختلف المجالات وممثلي الطلبة المبدعين والطلبة الأجانب الذين يدرسون في البلاد بصفتهم سفراء لتلك الدول لزيارة المعرض حتى يتم إضفاء الطابع المؤسسي على السياحة كموضوع رئيسي في الدولة.

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