  1. إيران
  2. الثقافة
١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٧ ص

رئيس الجمهورية يرعى افتتاح المعرض السياحي الدولي الثامن عشر في إيران

رئيس الجمهورية يرعى افتتاح المعرض السياحي الدولي الثامن عشر في إيران

افتتحت الدورة الثامنة عشرة لمعرض طهران الدولي للسياحة والصناعات ذات الصلة، اليوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط، بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ومشاركة 700 شركة محلية وأجنبية في قاعة الخليج الفارسي بمركز طهران الدولي للمعارض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض طهران الدولي الثامن عشر للسياحة والصناعات ذات الصلة في مركز طهران الدولي للمعارض بمشاركة 12 دولة بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا وطاجيكستان وتايلاند ومدغشقر والبرازيل وإندونيسيا وقطر وروسيا، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، في مساحة 395 مترا مربعا من مساحة المعرض مخصصة للأجنحة الأجنبية.

رئيس الجمهورية يرعى افتتاح المعرض السياحي الدولي الثامن عشر في إيران

وفي هذا المعرض للسياحة، يتم تقديم حزم استثمارية للمتقدمين بهدف تطوير صناعة السياحة، وتشارك في المعرض مجموعات عرقية ترتدي الأزياء الأصلية وتقدم برامج الموسيقى والطقوس التقليدية.

رئيس الجمهورية يرعى افتتاح المعرض السياحي الدولي الثامن عشر في إيران

ويتضمن المعرض السياحي 20 ورشة عمل يشارك فيها 27 أستاذا متميزا في مجال السياحة و10 ندوات تعليمية. كما يتم دعوة الجمعيات الطلابية في مختلف المجالات وممثلي الطلبة المبدعين والطلبة الأجانب الذين يدرسون في البلاد بصفتهم سفراء لتلك الدول لزيارة المعرض حتى يتم إضفاء الطابع المؤسسي على السياحة كموضوع رئيسي في الدولة.

/انتهى/

رمز الخبر 1954241

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات