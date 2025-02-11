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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٠ ص

الخارجية الايرانية تتابع تصريحات ترامب الاخيرة ضد ايران قانونيا

الخارجية الايرانية تتابع تصريحات ترامب الاخيرة ضد ايران قانونيا

أعلن نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي ردا على تهديدات وتصريحات الرئيس الأمريكي التي تنتهك القانون الدولي، أن رسالة احتجاج سيتم تسجيلها كوثيقة لدى مجلس الأمن الدولي بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، على حسابه الرسمي في برنامج إكس، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي ضد إيران: "الحضور الواسع للشعب الإيراني النبيل والعظيم في مسيرة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية كان رداً قوياً على التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي".

وأكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية أن "إيران ستحمي أمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم".

اكما أضاف: "لغرض الإجراءات القانونية، سيتم تسجيل تصريحات الرئيس الأمريكي التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في رسالة احتجاج كوثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي".

/انتهى/

رمز الخبر 1954243

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