الخارجية الايرانية تتابع تصريحات ترامب الاخيرة ضد ايران قانونيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، على حسابه الرسمي في برنامج إكس، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي ضد إيران: "الحضور الواسع للشعب الإيراني النبيل والعظيم في مسيرة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية كان رداً قوياً على التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي".

وأكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية أن "إيران ستحمي أمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم".

اكما أضاف: "لغرض الإجراءات القانونية، سيتم تسجيل تصريحات الرئيس الأمريكي التي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في رسالة احتجاج كوثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي".

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