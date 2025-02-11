إقامة الدورة الثامنة لجائزة تكنولوجيا المعلومات الوطنية

أفادت وكالة مهر للأنباء، تُعتبر هذه الجائزة واحدة من أبرز وأوسع الفعاليات في مجال تكنولوجيا المعلومات في البلاد، حيث ستجمع الشركات الرائدة، والمديرين التنفيذيين، والهيئات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة، والباحثين، والعاملين في هذا القطاع. ستُعقد هذه الفعالية في الثامن من شهر إسفند 1403 (الموافق 26 فبراير 2025) في مركز المؤتمرات الدولية التابع لوزارة الداخلية.

ستُقام الفعالية في عدة أقسام رئيسية، حيث يلعب كل منها دوراً مهماً في تطوير وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في البلاد:

- جائزة الشركات الإبداعية: تُمنح هذه الجائزة للشركات التي أحدثت تغييرات ملحوظة في صناعتها من خلال الابتكار، والإبداع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

- جائزة المنتجات المتميزة في تكنولوجيا المعلومات (فاب): تُقيّم هذه الجائزة أفضل المنتجات في مجال تكنولوجيا المعلومات التي كان لها تأثير كبير في السوق والصناعة.

- جائزة المديرين المتميزين في تكنولوجيا المعلومات (مبفا): تُكرم هذه الجائزة أبرز المديرين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين كان لهم دور فعال في تنفيذ وتطوير التكنولوجيا الرقمية.

كما يخصص قسم للأبحاث العلمية لاستعراض وتقديم أفضل الأبحاث العلمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تطوير المعرفة والبحث في هذا المجال. يتولى رئاسة هذه الجائزة الدكتور محمد حسن زاده، رئيس مركز أبحاث علوم وتكنولوجيا المعلومات في إيران (إيرانداك)، الذي يتمتع بخبرة علمية وإدارية واسعة في مجال إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

من الناحية العلمية، يتولى الدكتور "رضا رجبعلي بكلو" منصب الأمين العلمي للجائزة، بالإضافة إلى كونه الأمين المتخصص لجائزة فاب (المنتجات المتميزة في تكنولوجيا المعلومات). وهو باحث متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات وله أبحاث قيمة في تطوير وتقييم المنتجات التكنولوجية.

في قسم المديرين المتميزين في تكنولوجيا المعلومات (مبفا)، يعمل الدكتور "محمد ربيعي" كأمين متخصص لهذه الجائزة، حيث يقوم بتقييم دقيق وتحديد المديرين المتميزين في هذا المجال بناءً على خبراته الإدارية والتنفيذية في مجال التحول الرقمي وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

كما تُعقد جائزة الشركات المحورية تحت إشراف الدكتور "علي نعيمي صديق"، الذي يتمتع بخبرة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يقوم بدراسة الشركات التي أحدثت تحولاً وقيمة مضافة باستخدام التكنولوجيا. أما قسم الأبحاث العلمية في هذه الدورة، فيُشرف عليه الدكتور "رويا بورنقي" كأمين متخصص، حيث سيلعب دوراً رئيسياً في تقييم وتحكيم الأبحاث العلمية. ويتولى المهندس "علي ولي زاده" مسؤولية الأمانة التنفيذية للجائزة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المشاريع التكنولوجية، مما يجعله عنصراً أساسياً في نجاح تنظيم هذه الفعالية.

ستُقام الدورة الثامنة من هذه الجائزة بدعم واسع من الهيئات العلمية والتنفيذية والصناعية في البلاد. وقد انضمت حتى الآن مجموعات كبيرة مثل "سرزمين هوشمند باد" (منصة الاقتصاد الرقمي لبنك باسارغاد) ومجموعة تكنولوجيا المعلومات "ببویان هوشمند امید"، الذراع التكنولوجي لبنك سبه (أكبر بنك في البلاد) إلى قائمة الداعمين الماليين والاستراتيجيين لهذه الفعالية. لمزيد من المعلومات والتسجيل في جائزة التكنولوجيا المعلومات الوطنية، يمكن زيارة موقع مركز أبحاث علوم وتكنولوجيا المعلومات في إيران على الرابط: nita.irandoc.ac.ir.

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