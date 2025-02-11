رواية التقدم، باحثة إيرانية تكتشف طريقة لتحسين أداء وتخفيف وزن بطاريات الليثيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء انها، قامت "فاطمة بورصالحي"، خريجة مرحلة الدكتوراه، بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "تحسين أداء بطاريات الليثيوم من خلال إعداد أقطاب نانوية مركبة متقدمة بطريقة الترسيب الكهربائي"، تحت إشراف الدكتور "مهران جوانبخت" واستشارة الدكتور "أحمد أحمدي درياكاني".

وأوضحت بورصالحي أن سبب اختيار هذه الطريقة هو تخفيف وزن بطاريات الليثيوم والتخلص من بعض المواد الكيميائية. وأشارت إلى أن توطين المعرفة الفنية لإعداد أقطاب كاثودية لبطاريات الليثيوم باستخدام طريقة الترسيب الكهربائي يُعتبر من الإنجازات المهمة لهذه الدراسة، مضيفةً أن الطريقة المقترحة تؤدي إلى تقليل التكاليف من خلال التخلص من المواد الكيميائية السامة مثل NMP وPVDF، وتبسيط العملية والمعدات، وتقليل الطاقة والوقت اللازمين لإنتاج الأقطاب على نطاق المختبر.

وأضافت خريجة جامعة أميركبير أن استخدام الأقطاب النانوية المركبة المُعدة بهيكل متقدم يُسهم في تحسين دورة الأداء والأداء الكهروكيميائي مقارنةً بالأقطاب التقليدية في بطاريات الليثيوم.

وأشارت إلى أن نتائج الجزء الأول والثاني من هذه الرسالة نُشرت في مجلة Journal of the Electrochemical Society/ منشورات IOP في عام 2023. وفي الجزء الثالث من الرسالة، تم إعداد ومقارنة الأقطاب المركبة التي تحتوي على جرافين سلفوني وجرافين سلفوني/كربون أسود، حيث تم استخدام الصفائح الجرافينية وطريقة الترسيب الكهربائي لإنتاج المواد الفعالة الكهربائية المدمجة مع الصفائح الجرافينية ذات التوصيل الكهربائي العالي. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت جزيئات الكربون الأسود والمجموعات السلفونية المستخدمة في إعداد الهيكل المركب في زيادة عمر بطاريات الليثيوم. وقد نُشرت نتائج هذا الجزء من الرسالة مؤخراً في مجلة Electroanalytical Chemistry التابعة لدار النشر Elsevier.

جدير بالذكر أنه قبل بدء هذه الرسالة، تم تحسين أداء بطاريات الليثيوم من خلال إعداد أقطاب مركبة تعتمد على نانوصفائح الجرافين باستخدام طريقة الترسيب الكهربائي، وقد نُشرت نتائج هذا البحث في مجلة Solid State Chemistry التابعة لدار النشر Elsevier في عام 2020.

/انتهى/