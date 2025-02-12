وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التركماني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان رشيد مرادوف، الذي سافر إلى طهران للتشاور مع مسؤولي بلادنا بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، التقى وأجرى محادثات مع وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي.

ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية التركماني، الذي يرأس أيضًا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع إيران، سيلتقي ويجري محادثات مع بعض المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الإيرانيين رفيعي المستوى.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية التركماني إلى طهران في الحكومة الرابعة عشرة.

/انتهى/