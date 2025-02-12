  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٣٦ م

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التركماني في طهران

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التركماني في طهران

التقى وزير خارجية تركمانستان الذي سافر إلى طهران مع وزير خارجية بلادنا وأجرى محادثات معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان رشيد مرادوف، الذي سافر إلى طهران للتشاور مع مسؤولي بلادنا بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، التقى وأجرى محادثات مع وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي.

ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية التركماني، الذي يرأس أيضًا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع إيران، سيلتقي ويجري محادثات مع بعض المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الإيرانيين رفيعي المستوى.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية التركماني إلى طهران في الحكومة الرابعة عشرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1954292

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات