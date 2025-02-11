وزير الخارجية الايراني يستقبل أمين عام منتدى حوار التعاون الآسيوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي ناصر المطيري تقريرا عن آخر مستجدات التعاون داخل هذه المؤسسة الآسيوية خلال اجتماع مع وزير الخارجية الايراني الدكتور سيد عباس عراقجي.

وتطرق ناصر المطيري الى التطورات بعد اجتماع وزراء خارجية هذا المنتدى في طهران وقمة المنتدى في الدوحة، وثمن دور إيران خلال رئاستها للمنتدى، مؤكدا على بذل الجهود لتفعيل دور المنظمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية الايراني أيضًا على أهمية آليات التعاون مثل منتدى التعاون الآسيوي في تعزيز أهداف الدول الآسيوية، وأعلن دعم إيران لقرار القمة بالتحرك نحو تحويل هذا المنتدى إلى منظمة دولية. كما شكر عراقجي حكومة الكويت على استضافتها لمقر أمانة الجمعية وعلى الدعم الذي قدمته.

يُذكر أن 35 دولة آسيوية هي أعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي، وترأست بلادنا هذا المنتدى من اغسطس 2023 إلى يناير 2024.

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