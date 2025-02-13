السفير الايراني في صنعاء: لن نسمح لأي بلد أن يؤثر على علاقتنا باليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الفعالية التي أقيمت بمقر السفارة قال مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين: الثورة الإيرانية كانت مكسبا ليس لإيران فحسب بل للأمة الإسلامية وأحرار العالم، مشيرا إلى أن الثورة الإيرانية ألهمت كل الأحرار معنى التحرر والاستقلال من الهيمنة والوصاية الأمريكية.

وأكد مفتي الديار اليمنية، أن الثورة الإيرانية كان لها دور كبير في دعم مجاهدي الأمة وفي الطليعة المقاومة الفلسطينية وحزب الله في مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح في كلمته بالفعالية، أنه كما خرج الأمريكان أذلاء من إيران عقب الثورة الإسلامية هم كذلك خرجوا من اليمن بعد ثورة الـ 21 سبتمبر.

وقال العلامة مفتاح: في ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية المجيدة نتطلع إلى الارتقاء أكثر بالعلاقات المتينة بين إيران واليمن في كافة المستويات، مشيرا إلى أن الحصار المشترك على إيران واليمن يمثل حافزا لمزيد من الانسجام وتوسيع العلاقات الثنائية لتجاوز آثاره وتداعياته.

وأكد السفير الإيراني لدى اليمن السيد علي رضائي، بدوره، أن موقف اليمن اليوم من القضية وأعداء الأمة يعكس تصميم الشعب اليمني وإرادته الإيمانية.

واعتبر السفير رضائي، أن موقف اليمن من القضية وأعداء الأمة يدل على المستقبل المشرق لهذا البلد بقيادة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، لافتا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول دولة من بين دول العالم من بدأت بالعلاقات مع حكومة التغيير والبناء.

وقال: لن نسمح لأي بلد أن يؤثر على علاقتنا باليمن الشقيق.