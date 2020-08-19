رابطة علماء اليمن تنعي للأمة الإسلامية والقيادة الإيرانية الشيخ محمد علي تسخيري

وافادت وکالة مهر للانباء ان رابطة علماء اليمن اشارت في بيان أن هذا العالم الجليل حرص على جمع الكلمة ووحدة المسلمين والتقريب بين السنة والشيعة وردم الهوة التي صنعها الكيان الصهيوني بين أبناء الأمة

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران السید علي الخامنئي قد نعى العالم المجاهد الشيخ محمد علي تسخيري الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وفیما یلي یاتي نص البیان:

الإخوة في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الأكارم

ببالغ الأسى وصلنا نبأ وفاة الشيخ محمد علي علي أكبر تسخيري رئيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ومستشار قائد الثورة الإيرانية السيد علي الخامنئي لشؤون العالم الإسلامي.

وإنا في رابطة علماء اليمن نعزيكم ونعزي القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والأمة الإسلامية في رحيل هذا العالم الذي حرص على جمع الكلمة ووحدة المسلمين والتقريب بين السنة والشيعة وردم الهوة التي صنعها الكيان الصهيوني بين أبناء الأمة الواحدة.

لقد كان للعالم مساعيه الحميدة من خلال مشاركته في المؤتمرات الإسلامية والذي كان ينادي خلالها إلى درء الفتن ومواجهة التيارات التكفيرية التي تعمل خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني.

وقد خسرت الأمة رجلاً فاعلاً جامعاً للكلمة، داعياً إلى المشتركات منادياً بوحدة الصف وتوجيه بوصلة العداء إلى العدو الأمريكي والإسرائيلي.

رحم الله الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوانكم

شمس الدين محمد عبد الله شرف الدين مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن



عبد السلام عباس الوجيه

أمين عام رابطة علماء اليمن

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