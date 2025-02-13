اللواء سلامي للصهاينة: هذه المرة إذا اخطأتم فسوف تذوقون الرد الذي لا يمكن تصوره

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء سلامي قال في كلمة القاها خلال مراسم الاحتفاء بشهداء محافظة فارس الايرانية (جنوب) ان روحية الاستشهاد هي الصورة الحقيقية للشعب الايراني المجاهد والصامد؛ واضاف "الدفاع المقدس علمنا ألا نخاف من المظهر الخارجي للأعداء، مصير المعركة يتحدد بقلوب واثقة بالنصر وليس بالعتاد؛ والأسلحة تكتسب قوتها عندما تكون في أيدي المؤمنين.

واشار القائد العام للحرس الثوري الى الاوضاع الجارية في المنطقة وفي قطاع غزة قائلا ان هذه الأنظمة المعتدية عندما تصل إلى مرحلة الانهيار، تتصرف بعشوائية دون مراعاة لأي قواعد، لأنها ترى نفسها على حافة الموت."

وأكد قائلًا: "نحن نحذرهم بأن ترجعوا إلى التاريخ، إلى تاريخ الـ45 سنة الماضية، ليراجعوا عملياتنا في الدفاع المقدس عندما كنتم جميعًا هناك، وليشاهدوا كيف تعاملنا مع الأعداء؛ لقد دخلتم الميدان في السنوات الأخيرة من الدفاع المقدس، وشاهدناكم ، والآن نشاهدكم ايضا في الحصار الاقتصادي والفتن؛ لم تقدروا على فعل أي شيء سوى أن تتراجع قوتكم وتسيروا في طريق الزوال، وفقدتم كل ما كنتم قد اكتسبتموه، لكنكم لا تتعظون من التاريخ دوما.

وأوضح "سلامي": "عندما يريد نظام أن ينهار، يصبح مكروهًا؛ أنتم اليوم كذلك، أنتم اليوم تعانون من أزمة اقتصادية، وليس لديكم القدرة على الحركة في الميدان، وتعتمدون على بعض الصواريخ المضادة للصواريخ والطائرات، هذه لن تمنع انهياركم؛ أنتم شجرة بلا جذور، وفي النهاية سوف تسقطون."

وخاطب "سلامي" قادة النظام الصهيوني قائلًا: "ما تقومون به اليوم يخلق غضبًا أبديًا ويزرع بذور كراهية عميقة ستتحول تدريجيًا إلى سلاح وكفاح وجهاد؛ أنتم صغار وليس لديكم حتى مكان للفرار؛ أتعتقدون أنكم قادرون أن تحولوا دون سطوة الاسلام عبر اطلاق بعض الصواريخ ؟

واردف " لم تعرفوا قوة شعبنا، وحساباتكم خاطئة، والوقت سيثبت كل شيء" واضاف "لقد رأينا في عملية 'الوعد الصادق 2' كيف كان اداء نظام الدفاع الصاروخي الخاص بكم، هذه المرة أيضًا اذا أخطأتم، فسوف تتذوقون الرد الذي لا يمكن تصوره.