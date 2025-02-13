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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٥٨ م

مساعد وزير النفط: صادرات النفط الايرانية ستستمر دون توقف

مساعد وزير النفط: صادرات النفط الايرانية ستستمر دون توقف

اعلن مساعد وزير النفط المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية حميد بورد اننا نعمل على ان تستمر صادرات النفط الايراني من دون توقف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار بورد وهو يتحدث في اجتمال مجلس التنمية والتخطيط بمدينة عسلوية (جنوب) الى تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية في منطقة عسلوية في مجال التدريب والصحة وشق الطرق وامدادات المياه و... من قبل صناعة النفط قائلا انه يتم يوميا توفير 8 الاف متر مكعب من المياه في منطقة عسلوية من قبل صناعة النفط.

واضاف بورد انه سيتم في الاسبوع المقبل وبرعاية رئيس الجمهورية التوقيع على عقد بقيمة 17 مليار دولار لزيادة الضغط في حقل بارس الجنوبي بوصفه احد اكبر العقود في تاريخ صناعة النفط.

وتابع انه يتم تصنيع وتركيب اجهزة لتنفيذ مشروع زيادة الضغط في بارس الجنوبي بما يساوي ضعف التجهيزات التي تم تركيبها لحد الان في البحر، الامر الذي يستحدث سوقا اقتصادية كبيرا في البلاد ويساعد على زيادة فرص العمل.

رمز الخبر 1954334

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