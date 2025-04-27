منظمة التعاون الإسلامي تدين القرار الأميركي ضد الأونروا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة التعاون الإسلامي ادانت في بيان لها القرار الأمريكي ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وجاء في البيان: "نأسف لقرار الحكومة الأميركية رفع الحصانة القانونية عن الأونروا، وندعو واشنطن إلى إعادة النظر في هذا القرار، واستئناف تمويل الأونروا، والضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بالتزاماتها تجاه هذه الوكالة الدولية".

وأضاف البيان لقد لعبت الأونروا دورا محوريا ولا بديل لها، وهي الشريان الرئيسي للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.

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