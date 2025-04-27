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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٣ ص

منظمة التعاون الإسلامي تدين القرار الأميركي ضد الأونروا

منظمة التعاون الإسلامي تدين القرار الأميركي ضد الأونروا

ادانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها القرار الأمريكي ضد وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الانروا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة التعاون الإسلامي ادانت في بيان لها القرار الأمريكي ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وجاء في البيان: "نأسف لقرار الحكومة الأميركية رفع الحصانة القانونية عن الأونروا، وندعو واشنطن إلى إعادة النظر في هذا القرار، واستئناف تمويل الأونروا، والضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بالتزاماتها تجاه هذه الوكالة الدولية".

وأضاف البيان لقد لعبت الأونروا دورا محوريا ولا بديل لها، وهي الشريان الرئيسي للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957174
شیرین سماره

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