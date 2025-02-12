شقيق أسير إسرائيلي مخاطبا ترامب: أقترح أن تعد نتنياهو بالجحيم!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح أدلى به "داني إلغرت" شقيق الأسير "إيتسيك" ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي الاثنين، للصحفيين في البيت الأبيض توعد فيها حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة جميع المختطفين بحلول ظهر السبت القادم".
وقال إلغرت خلال حضوره اجتماع لجنة الدستور البرلمانية، الثلاثاء، في الكنيست الإسرائيلي: "بدلا من حماس، أقترح أن يعد ترامب نتنياهو بالجحيم".
وقاطعت النائبة بالكنيست تالي غوتليب عن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو شقيق الأسير وضربت على الطاولة أمامها قائلة "يكفي هذا".
وصرخ عضو الكنيست موشيه سعادة من "الليكود" أيضا في غضب وقال "هناك حدود فلتخجل من نفسك، بدلا من الجحيم لحماس تريده لرئيس الوزراء، لن نسمح لك بالحديث".
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ردا على توعد ترامب لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي"قال شقيق أسير إسرائيلي بقطاع غزة إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح "أبواب الجحيم" وليس حركة حماس.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح أدلى به "داني إلغرت" شقيق الأسير "إيتسيك" ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي الاثنين، للصحفيين في البيت الأبيض توعد فيها حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة جميع المختطفين بحلول ظهر السبت القادم".
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