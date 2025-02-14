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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢١ م

طهران تتابع مفاوضات استئناف الرحلات الجوية مع لبنان

طهران تتابع مفاوضات استئناف الرحلات الجوية مع لبنان

أعلن المدير العام لمطار الإمام الخميني (ره) الجوية "سعيد تشلندري" ان مفاوضات منظمة الطيران المدني ووزارة الخارجية الايرانية مستمرة لاستئناف الرحلات الجوية بين ايران ولبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح سعيد تشلندري، بشأن توقف الرحلات الجوية بين إيران ولبنان: "كان من المقرر أن تقلع رحلة جوية من طهران إلى بيروت اليوم الساعة 7:30 صباحًا، لكن منظمة الطيران المدني اللبنانية لم تصدر تصريحًا لهذه الرحلة."

وأضاف: "أعلنت لبنان أن الرحلات الإيرانية إلى لبنان ستتوقف حتى 18 فبراير 2025 وأن الركاب الذين يرغبون في السفر على هذا الطريق يجب أن يستخدموا الرحلات اللبنانية."

وتابع: "بالطبع، لن نوافق على هذا الطلب، لأنه إذا كان من المقرر أن تكون هناك رحلات بين البلدين، فيجب أن تكون بشكل متبادل."

وأكد المدير العام لمدينة الإمام الخميني (ره) الجوية: "حتى الآن، لم نتلقَ أي نتيجة جديدة في هذا الشأن، ومنظمة الطيران المدني ووزارة الخارجية تعملان على متابعة القضية لحلها."

/انتهى/

رمز الخبر 1954363

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