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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٨ ص

الهند...مقتل 15 شخصا في تزاحم بمحطة القطارات

الهند...مقتل 15 شخصا في تزاحم بمحطة القطارات

ذكرت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية أن ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم 10 نساء و3 أطفال لقوا حتفهم السبت، عندما سادت حالة من الفوضى بين ركاب تزاحموا لركوب قطارين تأخرا عن موعدهما في محطة للسكك الحديدية في العاصمة نيودلهي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الحادث في حوالي الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (14:30 بالتوقيت العالمي) على رصيفين بينما كان الركاب ينتظرون الصعود على متن القطارين المتجهين إلى مدينة براياجراج التي تستضيف مهرجانا.

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وبعض الوزراء نبأ واقعة التدافع، في منشورات على إكس دون الكشف عن عدد القتلى.

وقال مودي "أشعر بحزن شديد إزاء حادث التدافع في محطة قطارات نيودلهي. قلبي مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم".

يذكر أن الهند تشهد من حين لآخر مقتل أعداد كبيرة من الناس في حوادث القطارات والحافلات.

/انتهى/

رمز الخبر 1954428

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