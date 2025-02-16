إيران تصدر أشجار وشجيرات الزينة إلى جمهورية أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين نيك فرجام، في إشارة إلى تصدير الأشجار والشجيرات الزينة إلى جمهورية أذربيجان: "تتضمن هذه الشحن مجموعة متنوعة من أشجار الزينة التي تم إنتاجها وتعبئتها وفقًا لجميع المعايير الدولية".

وتابع: "تأتي هذه الشحنات التصديرية من رودسر إلى أذربيجان بهدف تعزيز العلاقات التجارية وإدخال المنتجات الإيرانية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية".

وأضاف نيك فرجام: "قد يخلق هذا العمل التصديري المزيد من الفرص للمزارعين والمنتجين في هذه المنطقة".

وقال مدير الجهاد الزراعي في رودسر: "إن مقاطعة رودسر باعتبارها المركز الرئيسي لإنتاج الأشجار والشجيرات الزينة في البلاد، لديها قدرة عالية على زيادة هذه الصادرات إلى الدول المجاورة".

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