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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١١ ص

إيران تصدر أشجار وشجيرات الزينة إلى جمهورية أذربيجان

إيران تصدر أشجار وشجيرات الزينة إلى جمهورية أذربيجان

 قال مدير الجهاد الزراعي في رودسر، في إشارة إلى تصدير الأشجار والشجيرات الزينة إلى جمهورية أذربيجان: "هذا العمل يخلق فرص عمل للمزارعين والمنتجين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين نيك فرجام، في إشارة إلى تصدير الأشجار والشجيرات الزينة إلى جمهورية أذربيجان: "تتضمن هذه الشحن مجموعة متنوعة من أشجار الزينة التي تم إنتاجها وتعبئتها وفقًا لجميع المعايير الدولية".

وتابع: "تأتي هذه الشحنات التصديرية من رودسر إلى أذربيجان بهدف تعزيز العلاقات التجارية وإدخال المنتجات الإيرانية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية".

وأضاف نيك فرجام: "قد يخلق هذا العمل التصديري المزيد من الفرص للمزارعين والمنتجين في هذه المنطقة".

وقال مدير الجهاد الزراعي في رودسر: "إن مقاطعة رودسر باعتبارها المركز الرئيسي لإنتاج الأشجار والشجيرات الزينة في البلاد، لديها قدرة عالية على زيادة هذه الصادرات إلى الدول المجاورة".

/انتهى/

رمز الخبر 1954435

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