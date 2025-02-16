رواية التقدم، عرض معدات طبية إيرانية في معرض في الصين

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن النيابة العلمية والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة في رئاسة الجمهورية، يغطي معرض المعدات الطبية في الصين مجموعة واسعة من عشرات الآلاف من المنتجات في مجالات مختلفة مثل التصوير الطبي، والتشخيص المختبري، والمعدات الإلكترونية، وفحص البصر، والإسعافات الأولية، والتمريض، وإعادة التأهيل، وتكنولوجيا المعلومات الطبية، وخدمات التعهيد، ويقدم خدمات متنوعة بشكل مباشر وشامل لكامل سلسلة صناعة الطب.

في إطار هذا الحدث، وبدعم من صندوق الابتكار والازدهار، ستشارك وفود تجارية وتكنولوجية مكونة من شركات معتمدة على المعرفة من 7 إلى 12 أبريل 2025 في الصين، حيث يمكنهم عرض المنتجات الإيرانية المعتمدة على المعرفة وتوفير الفرص لتطوير التفاعلات والتعاون الدولي مع الشركاء التجاريين.

يمكن للراغبين في المشاركة في المعرض الدولي الحادي والتسعين للمعدات الطبية، والأدوية، والمختبرات، والصحة في شنغهاي، الصين (CMEF) حتى 27 فبراير 2025، إعلان استعدادهم للمشاركة وللحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل في هذا المعرض، يمكنهم زيارة نظام غزال لصندوق الابتكار والازدهار على العنوان Ghazal.inif.ir أو الاتصال بالأرقام 09197308082 و 5-02188540252.

من بين خدمات تمكين صندوق الابتكار والازدهار لدعم الشركات المعتمدة على المعرفة في تسويق منتجاتها في الأسواق التصديرية، دعم إرسال الوفود التجارية والتكنولوجية الإيرانية (الشركات المعتمدة على المعرفة) واستقبال الوفود التجارية والتكنولوجية الأجنبية، وبالتالي، يدعم حضور الشركات المعتمدة على المعرفة في مجال المعدات الطبية في الصين.

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