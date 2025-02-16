تفاصيل عن مكان جريمة القتل البشعة التي هزت طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مراسلها، في تاريخ 12 فبراير 2025، الساعة 21:00، وقعت حادثة مروعة في زقاق "جنت"، في منطقة " جلال آل أحمد" في طهران . حيث تعرض شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، كان في طريقه إلى سكنه الطلابي في منطقة أمير آباد، لهجوم من قبل لصين على دراجة نارية. وقد تزامن هذا الهجوم مع سرقة حقيبته، حيث تم طعنه بأداة حادة في مجاري تنفسه مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. ورغم جهود الأطباء، توفي هذا الشاب في اليوم التالي، الساعة 7:30، بعد نقله إلى مستشفى شريعتي في طهران.

عندما وصلت إلى تقاطع زقاق جنت، انتابتني أفكار عن أمير محمد خالقي وصراخه وأنينه، لم يكن سكان المنطقة متحمسين كثيرًا للتحدث، حيث قالت إحدى النساء إنها ليست من سكان هذا الزقاق، بينما كان شاب آخر غير مهتم بالحديث، لكن الطلاب والتجار كانوا أكثر رغبة في الحديث.

يكرر سكان المنطقة موضوعًا واحدًا عدة مرات، حيث كان هناك كشك للشرطة هنا سابقًا، لكنه تم إغلاقه. والآن، بعد فوات الأوان، يقومون بإعادة وضع كشك آخر. لكن ما الفائدة؟

يسترجع الشهود العيان أحداث تلك الليلة. يقول أحدهم إنه لا يزال في حالة صدمة مما حدث. لقد قاوم الفتى ولم يرغب في تسليم حقيبته. أخرج اللصوص السكين بسرعة وطعنوه. ثم فروا، وسقط هو على الأرض. وصلت الشرطة متأخرة. لو كانوا قد جاءوا في وقت أقرب، لربما كان بالإمكان فعل شيء.

يطالب المواطنون المحليون الذين فقدوا "أمير محمد خالقي" على يد اللصوص باتخاذ إجراءات صارمة ضد القتلة، ويقولون إن الظلام وغياب دوريات الشرطة قد زادا من معدل الجريمة في هذا المكان.

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