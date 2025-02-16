حضور مهيب للباكستانيين في تشييع المداحين في كراتشي

أفادت وكالة مهر للأنباء، في الحادث الذي وقع أمس في ولاية السند الباكستانية، استشهد سيد خواجه علي كاظم وسيد جان علي شاه رضوي، وهما مداحان وذاكران من أهل البيت، مع ثلاثة آخرين.

كان خواجه علي كاظم مداحًا وذاكرًا شابًا من أهل البيت (عليهم السلام)، وسيد جان علي شاه رضوي مداحًا شابًا من بلتستان، وهما من المداحين المعروفين في باكستان، حيث قدما العديد من البرامج في الخارج أيضًا.

وقد سافر خواجه علي كاظم مؤخرًا إلى إيران والعراق خلال أيام شعبانية. كان المداحان من أهل البيت (عليهم السلام) في طريقهما إلى كراتشي بعد مشاركتهما في مراسم في ولاية السند عندما تعرضا للحادث ولقيا حتفهما.

كما استشهد زين علي ترابي، ابن الشهيد العلامة حسن ترابي، وهو شاب شيعي ثوري نشط، مع هؤلاء المداحين.

أقيمت مراسم تشييع جثامين الشهداء اليوم في منطقة بلتستان، حيث ودعهم الناس بهتافات "لبيك يا حسين" (عليه السلام).

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