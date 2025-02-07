ظريف: الدعم الشيعي لأهل غزة يرفض أي ادعاءات طائفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد جواد ظريف" في المؤتمر العلمي والدولي الثالث للآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت (ع)، الذي عقد بحضور عدد من النخب الشيعية من كافة أنحاء العالم واستضافه "تيار الحكمة الوطني العراقي" في بغداد: "يقام هنا في العراق أكبر تجمع بشري بمناسبة الأربعين الحسيني وهو تقليد مبني على المحبة والرحمة وهو ما يحتاجه عالم اليوم أكثر من أي شيء آخر.وفي هذا العالم الفوضوي، يستطيع الشيعة أن يرسموا طريقاً جديداً يقوم على التعاطف والتضحية والشجاعة والأمل".

ووصف الأعياد الشعبانية برمز الحب والأمل وأضاف: يعيش الشيعة في أنحاء مختلفة من العالم ويتحدثون لغات مختلفة، وهذه إحدى نقاط قوتنا. أيديولوجيتنا مبنية على الحب ونحن نمثل التعاطف في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لقد أظهر المجتمع الشيعي أنه مستعد للتضحية من أجل المظلومين. وحشية الصهاينة في غزة قوبلت بدعم المظلومين من الطائفة الشيعية ورفض أي ادعاء بأننا طائفيون. لقد ضحينا من أجل إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين أكثر من أي شخص آخر ولم يضح أحد بنفس القدر من أجل إخواننا وأخواتنا السنة في فلسطين كما فعلنا".

وأضاف ظريف: "كما قال "السيد عمار الحكيم" فإن الشيعة المثل العادل والشریف الذي يمكن أن نفخر به ونسمي أنفسنا محبين وأتباع أهل البيت عليهم السلام.

وأكد أنه لا يمكن أن نسمي أنفسنا أتباع أمير المؤمنين (ع) إذا لم نكن أعداء لمن يرتكبون الإبادة والظلم و لم نتعاطف مع المظلومين.

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتیجیة: دعونا نأمل أن نكون جديرين باتباع الإمام علي والإمام الحسين عليهما السلام وأن نكون من الذين ينتظرون ويقاومون العدوان والظلم بثبات ونستعد لظهور الإمام المهدي(عج).

وأشاد ظريف بكرم الضيافة "تيار الحكمة الوطنية العراقية" واعتبر عقد مثل هذا اللقاء دليل على الشجاعة والحكمة والقيادة الحكيمة.

وكان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتیجیة محمد حواد ظريف قد وصل الى بغداد الاربعاء بدعوة من رئيس تيار الحكمة الوطني للمشاركة في مؤتمر الآفاق المستقبلية لاتباع اهل البيت (ع).

في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت (عليهم السلام)، الذي تقيمه مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث وبرعاية كريمة من سماحة السيد عمار الحكيم عقدت أربعة ورش تخصصية في المواضيع التي يبحثها المؤتمر حيث قدمت خلالها العديد من الأوراق البحثية والدراسات كما تخللها مداخلات الحضور ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر سيختم أعماله الیوم الجمعة حيث شهد جلسة صباحية قدم خلالها خلاصة الأوراق البحثية التي نوقشت في الورش ، ليتم تضمينها في توصيات المؤتمر ، كما ستعقد الجلسة الختامية للمؤتمر عصر يوم غد الجمعة.

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