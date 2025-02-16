آية الله السيد ياسين الموسوي: ثورة الإمام الخميني مهدت لظهور الإمام المهدي (عج)

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أضاف آية الله السيد ياسين الموسوي أن المحقق الكركي كان أول عالم تحدث عن الفقه السياسي بشكل تفصيلي وكتب رسالة في ذلك.

وبين السيد الموسوي أن هناك نظام سياسي في الإسلام، وللأئمة عليهم السلام دور أساسي في الفقه السياسي، لأن لهم ولاية تكوينية وولاية الحكم، وهذا الأمر حكر على الأئمة الطاهرين ومن عينه الأئمة.

وأكد أن الشيعة لديهم تصوران: تصور الاستضعاف، ويعني ذلك أن الأئمة لم يتصدوا للحكم لأنهم لم يتمكنوا من ذلك، والتصور الثاني هو أن الأئمة تصدوا للحكم وقيادة الأمة، لكن الظالمين حالوا بينهم وبين الحكم، ولذلك قاموا بقتل الأئمة عليهم السلام.

وأكد على أنه عمل الكثير من الشيعة وفق التصور الأول وأصبحوا صامتين غير فاعلين، وكانت فترة مظلمة جدًا، لكن وفق التصور الثاني، عمل بعض العلماء، ومنهم الشيخ كاشف الغطاء الذي أسس جيشًا لمواجهة الوهابية والدفاع عن النجف الأشرف وانتصر عليهم.

وتابع قائلًا: إن شيخ الشريعة الأصفهاني فيما بعد شكل جيشًا في النجف لمواجهة الاحتلال البريطاني، وأعطى راية مرقد الإمام علي (ع) للسيد أبي الحسن الأصفهاني، وواجه جيش المسلمين الجيش البريطاني وهزمه، واضطر ذلك الجيش أن يتراجع إلى الكوت، وتم محاصرته في الكوت من قبل جيش المسلمين.

وأكد أن موضوع ولاية الفقيه كان موجودًا منذ عصر الغيبة الصغرى، ولذلك تشكلت في تلك الفترة أغلب الحكومات الشيعية، مثل دولة آل بويه ودولة الحمدانيين ودولة الفاطميين، وكذلك دولة الطبرية التي كان أحد حكامها هو جد السيد المرتضى.

وبين أن تلك الدول الشيعية لم تكن مكتملة المعالم لأن حاكمها لم يكن الإمام المعصوم (ع)، ولم يكن أحد نوابه الخاصين أو العامين، ولذا لم يصدر حديث عن الإمام عليه السلام بتأييدها أو رفضها، مؤكدًا أن الشخص الوحيد الذي أسس دولة إسلامية مكتملة الأركان هو السيد روح الله الموسوي الخميني (قدس سره الشريف).

وختم قائلًا: إن الدولة التي أسسها الإمام الخميني جمعت أمرين؛ الأول أنها كانت منسوبة مباشرة إلى الإمام المعصوم من خلال الاستدلال بتوقيع الإمام: "وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا"، والثاني هو أن الولي الفقيه الذي يحكم هذه الدولة يجب أن يحمل صفة العدالة، وهذه الدولة مهدت لظهور الحجة (عج)، حيث أصبح ذكر الإمام المهدي (عج) جاريًا في جميع الحوزات بعدما كان مغيبًا قبل ذلك.

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