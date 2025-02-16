  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١٩ م

تخت روانجي: المشاورات مع العراق ضرورية لتعزيز الأمن المشترك

تخت روانجي: المشاورات مع العراق ضرورية لتعزيز الأمن المشترك

أكد مجيد تخت روانجي، مساعد الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، أن زيارته للعراق تأتي في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن روانجي أوضح، عقب لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن الجانبين ناقشا القضايا الأمنية بين البلدين الشقيقين والمسلمين، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الأمن الإقليمي يمثل أولوية لكل من إيران والعراق، مما يستدعي استمرار المشاورات والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.

كما أعرب عن ارتياحه لاستمرار الزيارات الثنائية بشكل منتظم لتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات المختلفة.

كما التقى تخت روانجي مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي بعد ظهر اليوم وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

/انتهى/

رمز الخبر 1954454

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات