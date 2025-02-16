رئيس البرلمان العراقي: لا أرغب في قدوم الجولاني إلى بغداد

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "محمود المشهداني" رئيس البرلمان العراقي إنه لا يرغب في قدوم "أبو محمد الجولاني" زعيم هيئة تحرير الشام الارهابية إلى بغداد حتى لا يثير غضب الشيعة.

وأضاف المشهداني خلال حضوره في برنامج على قناة دجلة الفضائية: "لقد اتفقنا مع إيران وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي على دعم استقرار المنطقة. الشباب يحبون محور المقاومة في العراق ويفهمون ذلك."

كما قال رئيس البرلمان العراقي: "دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، يريد تحويل غزة إلى منتجع سياحي. يجب أن نكون مستعدين لكل شيء من ترامب بشأن العراق. قد تكون هناك عقوبات اقتصادية ضد العراق وحرب محتملة."

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة (البرلمانية)، قال: "سأترشح."

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