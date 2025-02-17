إقامة المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، عن بدء المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين في طهران: "سيعقد المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين في 29 و30 بهمن 1403 الموافق لـ19 و 20 فبراير 2025 في طهران برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية".

وأضاف: "كما سيشارك فيه رؤساء وزراء أربع دول ساحلية أخرى على بحر قزوين، وهي روسيا الاتحادية وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان، في إطار جلسات موضوعية متنوعة تشمل آفاق تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والمصرفي والجمركي، والنقل، والطاقة، والخدمات الفنية والهندسية، والقضايا المناخية، والسياحة، والصحة، والعلوم والتكنولوجيا."

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