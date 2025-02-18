انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بعد انسحاب جيش الكيان 

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تزامناً مع دخول الجيش البناني، شهدت القرى المحررة حركة عودة للسكان. وكانت قوات الاحتلال، بدأت الانسحاب ليلا، وبدأ الجيش بالإنتشار في قرى بليدا وميس الجبل ومركبا.

ومنتصف الليل، استكمل الجيش انتشاره في البلدات المحررة، وباشرت فرق من فوجَي الهندسة والأشغال بإزالة السواتر الترابية ومسح الطرق الرئيسية من الذخائر والقذائف غير المنفجرة. كما سيّرت قوات "اليونيفيل" دوريات في تلك القرى، واقامت نقاط عدة إلى جانب الجيش اللبناني.

من جهة أخرى، دعت بلديات الاهالي إلى تأجيل الدخول الى قراهم، لإفساح المجال امام الجيش للعمل على مسح الأراضي التي انسحب منها العدو، حفاظا على سلامتهم.

يذكر أن جيش الاحتلال أبقى على وجوده في خمسة مواقع حيث يوجد تجمعات استيطانية رئيسية هي: تلال اللبونة في خراج الناقورة تقابلها أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا، وجبل بلاط بين مروحين ورامية تقابله مستوطنات شتولا وزرعيت، فيما جل الدير وجبل الباط في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية.

/انتهى/