إيران تفوز ببطولة تونس للجودو بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت يوم (الأحد) منافسات اليوم الثاني من بطولة تونس للجودو لفئة الكبار في تونس بمشاركة لاعبين من 19 دولة، وفي النهاية فاز المنتخب الإيراني بالمركز الأول لفئة الكبار بميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية.

وتغلب أمير عباس جوبان على منافسيه من الجزائر (لاعبين جودو) وتونس وكندا في وزن -90 كجم وحصل على الميدالية الذهبية.

وفي وزن تحت 100 كجم، تغلب حسين نامدار على ممثلي المغرب والجزائر ليصل إلى النهائيات ويصبح البطل بفوزه على ممثل الجزائر.

وفي وزن -81 كجم، تغلب إلياس برهيزكار على منافسيه من كندا والولايات المتحدة وطاجيكستان ليصل إلى النهائي. وخسر في المباراة النهائية أمام الممثل الإيطالي وحصل على الميدالية الفضية.

وفي اليوم الأول من المنافسات، فشل كل من علي فاتح مقدم، ورضا جهارمحالي، وعلي تقي زاده، وحميد رضا بابي، ونيما خدابنده، في الحصول على الميدالية.

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