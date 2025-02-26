بوجوفيتش مدربًا لاستقلال

أفادت وكالة مهر للأنباء، بعد ردود الفعل السلبية من الجماهير تجاه اختيار فيروز كريمي كمدرب لفريق كرة القدم استقلال، بدأ مدراء هذا النادي منذ صباح اليوم (الأربعاء) التفاوض مع ميودراج بوژوويتش.

وقد توصل مسؤولو استقلال في هذه المفاوضات إلى اتفاق مع المدرب السابق لنادي النجم الأحمر بلغراد، وتم تعيين بوجوفيتش كمدرب للأزرق في طهران حتى نهاية موسم 1404-1403. وفي حال فوز استقلال بكأس الحذفي، سيتم تمديد عقده.

كان المدرب الجديد لاستقلال يتولى قيادة استقلال خوزستان منذ بداية الدوري الرابع والعشرين، واستقال من منصبه يوم أمس.

ويتم ذكر مهدى هاشمي نسب ورضا حسن زاده كمساعدين لبوجوفيتش.

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