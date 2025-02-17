نائب رئيس الوزراء الروسي يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل نائب رئیس الوزراء الروسی "أليكسي أورتشوك" إلى طهران، وذلك للمشارکة في المؤتمر الاقتصادی الثالث لبحر قزوین، واجراء مباحثات مع المسؤولین الإیرانیین؛ حسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية للانباء.

وسيلتقي "أورتشوك" خلال زیارته لطهران، بعدد من المسؤولین في الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، كما سيلقي یوم غد الثلاثاء ( 19 شباط/ فبرایر)، کلمة في المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوین.

وورد في هذا التقرير، بأن ممثلین عن وزارات الخارجیة والتنمیة الاقتصادیة والنقل والطاقة والموارد الطبیعیة والصناعة والتجارة والزراعة والجمارک الاتحادیة والسکک الحدیدیة بروسيا يرافقون "أورتشوك" في زيارته الحالية لطهران.