عراقجي يلتقي سفراء ورؤساء بعثات إيران في الدول المطلة على بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل السيد عباس عراقجي إلى رشت، صباح اليوم للمشاركة في الاجتماع الأول لمحافظي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين.

وانطلق صباح اليوم (الثلاثاء، 18 نوفمبر2025ـ) في مدينة رشت، الاجتماع الأول لحكام المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين، تحت شعار "بحر قزوين، جسر صداقة وتنمية إقليمية"، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من داخل البلاد وخارجها.

واجتمع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مع سفراء ورؤساء بعثات إيران في الدول المطلة على بحر قزوين في مدينة رشت.

وتستضيف هذه القمة، التي تستمر يومين، والتي بادرت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة التفاعلات الاقتصادية، والتنسيق في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة في أكبر منطقة مائية مغلقة في العالم، وفودًا من تسع مناطق أجنبية وخمس محافظات إيرانية.

وتعقد هذه القمة يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و18 نوفمبر من الشهر الجاري في مدينة رشت بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية وتعزيز التآزر بين المحافظات الساحلية للدول الخمس.

