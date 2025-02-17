رئيس الوزراء الاذربيجاني يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي أسداف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان وصل إلى طهران عبر مطار مهر آباد للمشاركة في قمة قزوين.

واستقبلت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية فرزانه صادق ومجموعة من المسؤولين الحكوميين رئيس وزراء أذربيجان في مطار مهر أباد.

وسيعقد المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين يومي 17 و18 فبراير في طهران، باستضافة النائب الأول للرئيس وبحضور رؤساء وزراء أربع دول ساحلية أخرى على بحر قزوين، بما في ذلك الاتحاد الروسي وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان، على شكل حلقات نقاش مختلفة، مثل آفاق تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والمصرفي والجمركي والنقل والطاقة والخدمات الهندسية الفنية وقضايا المناخ والسياحة والصحة والعلوم والتكنولوجيا.