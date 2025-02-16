غدا.. طهران تستضيف المؤتمر الاقتصادي الثالث للدول المطلة على بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من المقرر أن يبدأ غدا في طهران المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين، والذي يستضيفه النائب الأول للرئيس الايراني ويحضره رؤساء الوزراء ومسؤولون آخرون من الدول المطلة على بحر قزوين ويستمر لمدة يومين.

ويعقد في اليوم الأول لهذا المؤتمر اجتماع عمل كبير على شكل 7 حلقات متخصصة بحضور الوزراء ووكلاء الوزراء وممثلي القطاع الخاص وناشطين اقتصاديين في 7 مواضيع مختلفة على شكل حلقات مختلفة، منها افاق تطوير التعاون الزراعي والصناعي والتجاري، والکشف عن التعاون الاقتصادي المصرفي والجمركي، والتعاون في مجال النقل والعبور والخدمات الفنية الهندسية، والتعاون في مجال السياحة البيئية والصحة، والتعاون في مجال الطاقة، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وتعاون الغرف التجارية في شكل القطاع الخاص. وسيعقد اجتماع رؤساء الوزراء في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي لبحر قزوين.

وفي اليوم الثاني لهذا المؤتمر الإقليمي الكبير أيضا، سيناقش كبار قادة الدول المطلة على بحر قزوين ويتبادلون الآراء حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لبحر قزوين.